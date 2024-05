Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf ihrem dritten Album „Hit Me Hard and Soft“ begeistert Billie Eilish mit einer Riesenfülle an musikalischen Ideen und einigen offenherzigen Bekenntnissen. Mit immer noch erst 22 Jahren festigt sie ihre Position als große Pop-Innovatorin.

Erstmal schön, endlich wieder ein Superstaralbum auf den Tisch zu bekommen, das nicht gefühlt so lang ist wie ein halber Arbeitstag oder ein „Dune“-Film. Die Kolleginnen Beyoncé