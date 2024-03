Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach drei Jahren Provenienzforschung an den Reiss-Engelhorn-Museen verlässt der Togolese Oussounou Abdel-Aziz Sandja Mannheim und geht nach Hamburg. Dort übernimmt er am 1. April im Museum am Rothenbaum die Stelle eines Kurators für den Bereich Afrika. Aber die Provenienzforschung an den Reiss-Engelhorn-Museen ist damit nicht eingestellt. Ein neuer Mitarbeiter setzt sie fort.

Erst kürzlich hat eine dreiköpfige Delegation von der Botschaft der Republik Togo Mannheim einen Besuch abgestattet. Bei der Gelegenheit hat sie sich unter anderem von ihrem Landsmann im Depot