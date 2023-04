Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Programm-Planung der Gräfensteiner Theaterspiele in Rodalben für die Saison 2021/22 ist abgeschlossen, und es keimt die Hoffnung, dass die Veranstaltungen – wenngleich unter Hygieneauflagen – durchgeführt werden können. Dann dürfte sich das Publikum in der Halle der Mozartschule freuen über den Auftritt von Schauspielerinnen wie Michaela May am 7. November und Christine Neubauer am 19. März.

Den Auftakt soll Sprachakrobat und Musiker Arnim Töpel , Dauergast im „Heidelberger „Kulturfenster“ oder im Mannheimer „Schatzkistl“,