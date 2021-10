Die Vereinigung Pfälzer Kunstfreunde (VPK) startet eine Kunst-Benefizaktion für ein beschädigtes Museum in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Werke von 60 Künstlerinnen und Künstlern werden am Wochenende im Herrenhof in Neustadt-Mußbach verkauft.

„Am grünen Ufer in Rolandseck“ – so lautet der Titel eines der Kunstwerke, die die Vereinigung Pfälzer Kunstfreunde (VPK) am kommenden Samstag und Sonntag für den guten Zweck an Interessenten verkauft. Dabei handelt es sich um eine Mappe mit Gedichten von Guillaume Apollinaire sowie Radierungen von Hans Dahlem. Mit dem Erlös soll das Stadtmuseum in Bad Neuenahr-Ahrweiler unterstützt werden, das bei der Flutkatastrophe im Ahrtal schwer beschädigt wurde.

Die Benefizaktion wird nach Angaben der Veranstalter in der Kunsthalle der Fördergemeinschaft Herrenhof in Mußbach unter 2G-Auflagen stattfinden. „Wir hoffen, dass viel verkauft wird und entsprechende Spenden zusammenkommen“, sagte die in Neustadt lebende Vorsitzende der VPK, Hanne Korb, im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Zum Verkauf stehen Werke von über 60 Künstlerinnen und Künstlern, die der VPK in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Holzschnitte, Radierungen, Lithographien oder Siebdrucke in limitierter Auflage als Jahresgaben überlassen haben. Darunter vertreten sind die Arbeiten von bekannten zeitgenössischen Künstlern wie der Pfalzpreisträgerin von 2018, Heike Negenborn. Zudem werden Klassiker von Maximilian Hutlett, Hermann Theophil Junker und Rudolf Scharpf zu finden sein, aber auch internationale Stücke wie die „Kreuzigungszene“ der 1993 verstorbenen Tschechin Maricka Klimovicova. „Wir haben die ohnehin schon sehr günstigen Editionspreise nochmals sehr stark reduziert“, warb Korb für die Spendenaktion. Die Original-Grafiken aus dem VPK-Archiv sollen Korb zufolge deshalb alle bereits für 40 Euro zu haben sein. Das Angebot gelte jedoch ausschließlich während der Aktion. „Die Grafiken, die kosten später wieder mehr“, betonte Hanne Korb. Bei der Katastrophe im Ahrtal wurde auch das Depot des Stadtmuseums Bad Neuenahr-Ahrweiler geflutet. Zum Zeitpunkt der Überschwemmung wurde dort mit 2800 Objekten nahezu der komplette Bestand der Einrichtung aufbewahrt. Für jene Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Möbel und archäologischen Funde, die wieder geborgen werden konnten, wird nun Geld für die Restaurierung benötigt.

Termin

Die Benefizaktion der VPK findet am Samstag und Sonntag, 16./17. Oktober, jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Kunsthalle der Fördergemeinschaft Herrenhof in Mußbach statt. Verkauft wird nur direkt vor Ort und nur gegen Barzahlung. Es gilt 2G.