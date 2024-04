„Chaussee“, die Kultur-Zeitschrift des Bezirksverbands, war nach einem Namensrechtsstreit vor zwei Jahren kurzzeitig passé. Jetzt erscheint sie in neuem Gewand und mit neuem Namen. Die Debütausgabe der „PalatinArt“ wird am Samstag in Kaiserslautern vorgestellt.

Fast alles ist neu: „PalatinArt“ soll thematisch breiter werden als die „Chaussee“ war. „Magazin für Literatur und Kultur“ nennt sich das runderneuerte Heft. Die Redaktion um Regina Reiser und Ruth Ratter ist deutlich verjüngt worden. Das Printprodukt, das im Oppenheimer Verlag Nünnerich-Asmus erscheint, wird online vertieft. Titelthema der ersten Ausgabe ist ein freiheitliches Stück Pfälzer Geschichte, das bis in die Gegenwart reicht. Titel: „Wir reden mit! Teilhabe. Beteiligung. Demokratie. 175 Jahre Pfälzische Revolution und was daraus erwächst.“

Abgedruckt ist darin unter anderem ein Aufruf der provisorischen Regierung vom Mai 1849 in Kaiserslautern. Auszüge aus dem Roman „Die Freischärlerin“ von Friedrich Albert Karcher sind zu lesen. Gedichte des Landauer Lebenswerk-Pfalzpreisträgers Wolfgang Diehl und der aktuellen Preisträgerin Gabriele Weingartner. Die Zweibrücker Wolfgang Ohler und Michael Dillinger sind mit der „Schlussszene eines Theaterstücks“ dabei. Bei der Vorstellung des Magazins am Samstag in der Pfalzbibliothek wird der Liedermacher Bernd Köhler auftreten. Es gibt eine Lesung, die Redaktion stellt sich einer Diskussion. Danach ist ein Umtrunk vorgesehen. Der Eintritt ist. Alles auf Anfang.

Termin

Vorstellung der Zeitschrift „PalatinArt“. Am Samstag, 2o. April, 11 Uhr, in der Pfalzbibliothek in Kaiserslautern, Bismarckstraße 17.