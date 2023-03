Er hat es schon wieder getan: Seit Tagesbeginn steht ein neuer Song samt aufwendigem Musikvideo von Apache 207 im Netz. Der in Mannheim geborene und in Ludwigshafen aufgewachsene Rapper spielt darin mal wieder eine ganz neue Rolle – er gibt sich väterlich-milde.

Wird Volkan Yaman nun endgültig erwachsen? Der Titel des neuen Stücks lässt es zunächst nicht vermuten: „Breaking Your Heart“ heißt der Song. Doch entpuppt er sich als nahezu herzerwärmendes Liebeslied.

Papafreuden

Die Prämisse des Videos: Papa Volkan ist im Auto unterwegs (natürlich!), aber mit Ehefrau und Tochter: Wir befinden uns also in der Zukunft, oder einem alternativen Universum. Laura ist zwölf, Marie 45, Volkan 47. Das Gefährt ist denn auch eine Familienkutsche made in Bavaria. Und Laura fragt aufgeweckt-keck nach einer Geschichte: Wie haben sich die Eltern denn eigentlich kennengelernt? Sehr romantisch sei das gewesen, meint Papa Volkan und hebt an zum Gesang.

Wie in seinem erfolgreichen Duett mit Udo Lindenberg gibt Apache 207 wieder den sensiblen Sänger mit Edelstimme. Überhaupt ist „Breaking Your Heart“ kein Rap, sondern Pop im aktuell angesagten 80er-Retro-Stil mit großer Verbeugung vor New Wave-Zeiten. Auch die Videokulisse ist passend nostalgisch und könnte auch die Eltern von Apache 207-Fans ansprechen: Volkan Yaman fährt Boxauto auf dem Rummelplatz.

Der Traum vom Familienglück?

Ein hübsches blondes Mädel schaut zu, interessiert lächelnd, aber auch nicht zu sehr. Und wird von der Samtstimme des Ludwigshafeners davor gewarnt, sich in ihn zu verlieben. Er werde ihr ja doch das Herz brechen. Wobei ja die Ehe doch zu halten scheint. Der Traum vom bürgerlichen Leben? Von Familienglück? Eine Fortsetzung aber mag folgen. „Ich habe das ganz anders in Erinnerung“, kündigt zumindest die Ehefraudarstellerin im Video lachend an.

„Breaking Your Heart“ ist Vorbote des neuen Apache 207-Albums, das im Juni erscheint. Und könnte ihm ganz neue Hörerschichten erschließen. Noch sind zugleich auch die frühen Anhänger, die eher Deutschrap mit weniger familienfreundlichen Texten mögen, auf seiner Seite geblieben. Respekt.