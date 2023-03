Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mythos Alltag: In Indien und der arabischen Welt soll es die ersten Balkone gegeben haben. Deren hölzerne Gitterkonstruktion spendete an heißen Tagen Schatten. Und die Frauen konnten herunterschauen. Auch bei uns hier war der Balkon schon immer mehr als ein Fassadenschmuck. Jetzt verschafft er uns ein bisschen Freiheit in Zeiten von Kontaktverbot und Quarantäne.

Wer nicht raus kann und auch nicht drinnen bleiben mag, der geht auf den Balkon. So machen es viele in diesen schwierigen Zeiten, in denen der öffentliche Raum zur verbotenen Zone geworden ist.