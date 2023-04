Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer langen Pause geht das Ludwigshafener Theater im Pfalzbau in eine neue Saison und eröffnet am 7. Oktober die Festspiele 2021. Ein internationales Programm und Eigenproduktionen stellt Intendant Tilman Gersch in Aussicht, darunter seine Einstudierung von Lessings „Nathan der Weise“.

„Ein lebendiges Theater und ein volles Haus“ wünschte Ludwigshafens Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg dem Theater bei der gestrigen Programmvorstellung. Auch hoffte sie, dass die