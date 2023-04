Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als das „Nordlicht“ Heinz Markus Göttsche 1969 in die Pfalz kam, war der Empfang recht unterkühlt.Aber dann hat er als Landeskirchenmusikdirektor ein musikalisches Feuer entfacht, das bis heute nicht erloschen ist.Erinnerung an einen, der Spuren hinterlassen hat, anlässlich seines 100. Geburtstag am 7. April

Während noch im Herbst 1969 in Paris, Berlin und anderen Metropolen Europas die studentische Jugend gegen Alt-Nazis und Kollaborateure in Staatsämtern protestierte, vollzog sich in