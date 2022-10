Im kommenden Jahr wird das Festspielhaus Baden-Baden 25 Jahre alt. Gestern stellte Intendant Benedikt Stampa das Programm zum Jubiläum vor. Aus gutem Grund ohne den Dirigenten des ersten Abends.

Am 18. April 1998 wurde das Festspielhaus in Baden-Baden eröffnet. Am Pult des Eröffnungskonzerts: Valery Gergiev. Im Spätsommer jenes Jahres kam der russische Dirigent mit seinem Mariinksy-Theater St. Petersburg wieder, um bei spektakulären Opernfestspielen zum Nulltarif den Neustart des nach wenigen Monaten an die Wand gefahrenen Unternehmens einzuläuten. Zum Jubiläum wird Gergiev nicht kommen. Das Tischtuch mit dem Putin-Freund und -Protegé ist aus verständlichen Gründen zerschnitten.

Andere russische Künstler, deren Haltung zu Putin und dem Ukraine-Krieg (noch) nicht ganz eindeutig ist, treten aber im Festspielhaus weiter auf. So ist für das Jubiläumsjahr ein Gala-Konzert mit Anna Netrebko angekündigt, die schon vor ihrem internationalen Durchbruch in Salzburg 2002 in Baden-Baden aufgetreten war. Auch Teodor Currentzis wird kommen, schon im November, wobei statt des „Tristan“ von Wagner das Requiem von Verdi erklingen wird. Die ursprüngliche „Tristan“-Besetzung sei nicht zu realisieren gewesen, ist die Begründung für die Änderung.

Neue Festspiel-Formate

Intendant Benedikt Stampa hat nach den Einschränkungen der Pandemie-Zeit begonnen, neue Festspiel-Formate zu kreieren. Das setzt er im Jubiläumsjahr fort. So wird das die Jugend ansprechende Takeover-Festival jetzt erstmals in voller Stärke laufen, und bei den frankophilen Herbstfestspielen „Le Grande Gare“ (Der große Bahnhof ) – schließlich ist das Entree des Festspielhauses der Alte Bahnhof der Kurstadt – wird 2023 Massenets „Werther“ von Robert Carsen inszeniert. Thomas Hengelbrock, eng mit dem Haus verbunden, steht am Pult.

Ihr Zehnjähriges feiern 2023 die Osterfestspiele der Berliner Philharmoniker an der Oos. Kirill Petrenko wird nach seiner phänomenalen „Pique Dame “ dabei „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss dirigieren. Lydia Steier führt Regie.

Alte und neue Freunde des Hauses kommen zuhauf im nächsten Jahr. Zu ihnen zählt auch die Geigerin Anne-Sophie Mutter, die ihren 60. Geburtstag in Baden-Baden feiern wird. Aus den USA kommen das Met-Orchester und das Philadelphia Orchestra.

