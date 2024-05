Howard Carpendales hat auf seiner „Let’s Do It Again“-Tour Station in der SAP-Arena gemacht. Ein Abend mit vielen Stärken und wenigen kleinen Schwächen, die man gerne verzeiht.

Konzerte mit Howard Carpendale, den seine Fans nur Howie rufen, sind offenbar ein bisschen anders als andere: Es ist alles ein bisschen gelassener, weniger hektisch, entspannter. Es mag daran