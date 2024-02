Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ins bayerische Kloster Kaltenthal, in „Die Kanzlei“ in Hamburg-Altona oder in den Leipziger Zoo zu „Tierärztin Dr. Mertens“ führten zuletzt die Fernsehserien am Dienstagabend im Ersten. Ab dem 13. Februar (und bereits ab 6. Februar in der ARD-Mediathek) operiert „Die Notärztin“ für zunächst sechs Folgen in Mannheim.

Lang, wirklich lange ist’s her, dass auf dem vertrauten Seriensendeplatz, dienstags um 20.15 Uhr, eine Serie aus dem Südwesten Deutschlands, aus Rheinland-Pfalz