Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim ist seit 1964 mit der umfassenden Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache befasst. Bisher tritt es vornehmlich mit einer Jahrestagung an die Öffentlichkeit. Ein geplanter Erweiterungsbau zusätzlich zu dem Standort in R 5 soll nun die Bevölkerung stärker einbeziehen. Das Vorhaben ist einmalig und ohne Vorbild.

Erst kürzlich hat das Institut für seine Aktion „Die Sprach-Checker – So sprechen wir in der Neckarstadt“ eine motivierende Anerkennung seiner Arbeit erfahren. Als