„Es beginnt. Trauerrefrain“ heißt der Gedichtband, für den Anja Uhtler dieses Jahr den Peter-Huchel-Preis sowie den Lyrik-Preis der Südpfalz erhielt. Im Künstlerhaus Edenkoben las die in Leipzig lebende Lyrikerin aus ihrem Werk, das die Jury als „tastende Sprachkonzentrate am Rande des Sagbaren“ lobte.

Der Krieg in der Ukraine hat in der Lyrikerin Anja Uhtler einen Trauerprozess ausgelöst, den sie in einem viel gelobten und nun mit Preisen bedachten Zyklus aus kurzen Gedichten