Das tut so gut in diesen für das Pfalztheater wahrlich nicht einfachen Zeiten: Eine so gut wie ausverkaufte Otterberger Abteikirche, in welcher die Pfalzphilharmonie unter ihrem Generalmusikdirektor Daniele Squeo bei Bruckners Vierter phasenweise wie entfesselt spielte. Und ein Publikum, das eben nicht nur zahlreich erschien, sondern das Orchester und seinen Dirigenten völlig zu recht stehend applaudierend feierte. Am Ende geht es eben dann doch vor allem um eines: um die Kunst!

Die Abteikirche zu Otterberg,