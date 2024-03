Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der im Kreis Kaiserslautern aufgewachsene Theatermacher Jan-Christoph Gockel erobert weiter die großen Bühnen: In der vierten Saison ist er als Hausregisseur und Mitglied des künstlerischen Leitungsteam an den berühmten Münchner Kammerspielen aktiv. Und gerade erarbeitet er ein neues Stück, das auf einen alten Roman von Robert Habeck zurückgeht, am Deutschen Theater in Berlin. Immer mit dabei: Holz aus der Westpfalz.

Ein wuchtiges Schiff fährt über die Bühne hinaus, fast in die erste Reihe des Schauspielhauses der Münchner Kammerspiele hinein, so dass das Publikum vorn sich fast