Carlotta „Lolle“ Holzmann (Felicitas Woll) ist zurück. Vor 18 Jahren war die Abiturientin in der ARD-Vorabendserie „Berlin, Berlin“ aus dem beschaulichen Malente in die deutsche Hauptstadt gezogen, dem magischen Anziehungspunkt für die Kreativszene. Jetzt gibt es den ersten Kinofilm zur Serie, den Constantin Film eigentlich am 19. März auf die große Leinwand bringen wollte. Nun läuft die Produktion stattdessen bei Netflix.

„Lolle“ hat sich inzwischen als Comic-Zeichnerin weltweit einen Namen gemacht, die gemeinsam mit ihrem langjährigen Nachbarn Hart (Matthias Klimsa) gegründete