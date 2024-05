Julianne Moore und Natalie Portman liefern sich in «May December» ein spannendes Duell. Helen Mirren verkörpert die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir.

Berlin (dpa) - Starke Frauen stehen im Mittelpunkt der neuen Filme.

«May December» mit Natalie Portman und Julianne Moore

Berlin (dpa) - Eine Mittdreißigerin fängt eine Affäre mit einem Schuljungen an. Dafür wird sie verurteilt und kommt schwanger ins Gefängnis. Nach mehrjähriger Haft heiratet das Paar. Beruhend auf einem wahren Fall hat Regisseur Todd Haynes («Carol», «I’m Not There») diese Geschichte in ein beklemmendes Drama mit Natalie Portman, Julianne Moore und Charles Melton in den Hauptrollen verwandelt. Im Film «May December» dreht sich alles um Performance. Haynes gibt den Oscar-Preisträgerinnen Portman (42) und Moore (63) die Chance, alles aus ihrer Schauspielkunst herauszuholen - in einer Geschichte, die selbst davon handelt, sich etwas vorzuspielen. Melton (33), den Fans aus der gehypten Teenie-Serie «Riverdale» kennen, kann neue Facetten darbieten.

May December, USA 2023, 118 Min., FSK ab 12 Jahren, von Todd Haynes, mit Natalie Portman, Julianne Moore und Charles Melton

«Golda - Israels Eiserne Lady» mit Helen Mirren

Berlin (dpa) - Mit «Golda - Israels Eiserne Lady» hat der israelische Regisseur und Oscar-Preisträger Guy Nattiv («Skin») eine der schwierigsten Phasen im Leben der israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir verfilmt. Die Rolle lebt durch die Nahbarkeit der britischen Schauspielerin und ebenfalls Oscar-Preisträgerin Helen Mirren («Die Queen»). Der Film erzählt die Situation während des Jom-Kippur-Kriegs von 1973 zwischen Israel auf der einen und Ägypten, Syrien und anderen arabischen Staaten auf der anderen Seite. Dabei wird der Krieg in die Szenen transportiert, ohne dass entsprechende Bilder gezeigt werden.

Golda, England/USA 2023, 101 Min., FSK ab 12 Jahren, von Guy Nattiv, mit Helen Mirren, Liev Schreiber und Camille Cottin