Was für ein außergewöhnliches, ebenso mitreißendes wie tief berührendes Konzert! Die Deutsche Staatsphilharmonie präsentierte zusammen mit dem Bachchor Mainz und unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis Verdis monumentales Requiem im Feierabendhaus der BASF. Am Donnerstag wird das Konzert dort wiederholt, am Freitag erklingt das Programm in Kaiserslautern.

Nach der 9. Sinfonie Beethovens nun also ein weiteres großes Werk für Sinfonieorchester und Chor sowie Solisten im Programm der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Mit