Am 17. Mai vor 200 Jahren wurde Sebastian Anton Kneipp geboren, im bayerischen Oberschwaben. Er galt einmal als bekanntester Deutscher nach Bismarck. Berühmt vor allem durch seine Schriften über Wasserkuren, was ihm heute vermutlich den Vorwurf des Plagiats einbringen würde. Aber der Pfarrer aus dem Allgäu hatte noch weitere gesunde Ideen – und er liebäugelte mit der Pfalz.

„Hätte ich nicht in Wörishofen begonnen, ich hätte es hier tun müssen“, soll der bereits kränkelnde Vortragsreisende aus dem bayerischen Bezirk Schwaben bei seinem Aufenthalt 1896 in der Pfalz gesagt haben. In Bergzabern ist man heute noch stolz darauf und pflegt das Erbe des Mannes, der zu seinen Lebzeiten nicht nur ganz Deutschland, sondern halb Europa ins Wasser schickte und den nicht nur die „New York Times“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts als bekanntesten Deutschen nach Bismarck bezeichnete: Sebastian Kneipp, der Wasserdoktor, der kein Arzt, sondern römisch-katholischer Priester war und neben seiner Passion fürs nasse Element auch eine Leidenschaft für Heilkräuter und Bienen hegte.

Wörterbuch der Wellness

Ein Jahr nach seiner Pfalzreise, die ihn auch nach Speyer und Ludwigshafen führte, ist Sebastian Kneipp gestorben: Gegen einen schnell wachsenden Unterleibstumor helfen eiskalte Wassergüsse nun mal ebenso wenig wie Kräutertee, eine Operation lehnte er ab. Auch gegen das tückische Virus, das nun die allenthalben geplanten Feiern zu seinem 200. Geburtstag stört, können die Kneipp’schen Methoden nichts ausrichten. Für manch anderes hingegen, an dem die westliche Konsumgesellschaft von heute krankt, stellte der zunächst von den wahren Doktores der Medizin und Pharmazie wahlweise als ungebildeter Pfaffe verunglimpfte oder als Kurpfuscher gerichtlich verfolgte Kneipp auch noch mehr als 150 Jahre später gültige Diagnosen. Und hielt eine Reihe von Therapie-Vorschlägen bereit, die aus dem Wörterbuch der Wellness stammen könnten, noch bevor dieser Begriff erfunden war.

In einer Zeit des Umbruchs, in der die zunehmende Industrialisierung die Lebensweise der Menschen radikal verändert, in der die Maschinen beginnen, den Rhythmus zu bestimmen, plädiert Kneipp für Besinnung und auf die „Natur als beste Apotheke“. „Die Lebensweise unserer Tage: ein fieberhaftes Hasten und Drängen aller im Kampf um Erwerb und sichere Existenz“, analysiert er. Was erstaunlich aktuell klingt. Und wenn er für eine gesunde Ernährung mit wenig Fleisch und Fett plädiert, dann könnte man ihn, den katholischen Geistlichen des 19. Jahrhunderts, und nicht die Partei der Grünen mehr als 170 Jahre später für den eigentlichen Erfinder des „Veggie-Days“ halten.

Strafversetzung ins Kloster

Wobei: Nicht nur der Schulmedizin, auch der eigenen Kirche ist das Treiben ihres unkonventionellen Kaplans zunächst suspekt. Dass sie den 1852 in Augsburg zum Priester geweihten 1855 als Beichtvater und Hausgeistlichen an das Dominikanerinnenkloster von Wörishofen schickt, soll ihn, zu dem so viele Gläubige in der Hoffnung auf Heilung von ihren Krankheiten regelrecht pilgern, wohl aus dem Verkehr ziehen. Das geht gründlich schief, denn Wörishofen wird damit zum Epizentrum der Kneipp-Bewegung.

„Papa Kneipp“ – so heißt er schon, als er als bereits 23-Jähriger endlich aufs Gymnasium darf und dort sehr viel älter als seine Mitschüler ist – kennt seine Schäfchen: die einfachen Menschen auf dem Land, wo er selbst groß geworden ist, das immer zahlreicher werdende Proletariat in den Städten, aber auch die Bourgeoisie und den Adel, die zunehmend zur Kur nach Oberschwaben reisen. „Alt wollen sie werden, gesund wollen sie bleiben, aber etwas tun dafür wollen sie nicht“, stellt Kneipp lapidar fest. Oder etwas drastischer formuliert: „Saufen wollen sie alle, sterben will keiner.“

Ganz so schlimm kann es allerdings nicht gewesen sein, sonst wäre Wörishofen (Bad seit 1920) der aus zerstreuten Weilern gebildete Ort mit rund 180 Häusern, knapp 1000 Einwohnern und einem 1802 säkularisierten, 1842 durch König Ludwig I. wieder erweckten Kloster geblieben. Sonst würde Bergzabern (Bad seit 1963) noch immer vor allem mit seiner guten Luft locken und wäre nicht eines (in alphabetischer Reihenfolge sogar das erste) von heute 53 im Verband Deutscher Kneippheilbäder und Kneippkurorte zusammengeschlossenen Reisezielen für Erholungssuchende mit möglicherweise ganz ähnlichen Symptomen wie zu Zeiten Kneipps. Es braucht im übrigen kein adelndes „Bad“, auch das saarpfälzische Barockstädtchen Blieskastel und die Eifelgemeinden Daun und Manderscheid reihen sich in die Kneipp-Orte ein, in denen – man ahnt es – das Wasserkuren trefflich die Heilkraft der guten Luft ergänzt.

In Bergzabern haben sie das schon früh erkannt. Auf die Gründung eines Verschönerungsvereins 1875 mit dem Ziel, die Stadt „und ihre schöne Umgebung mehr und mehr zum Wanderziel von Luftkurgästen zu machen“, folgen 1886 der Bau eines ersten Kurhauses und 1892 die Berufung des Bäderfachmanns Eduard Tischberger aus Darmstadt. Der führt noch im selben Jahr die „Kneipp’schen Kaltwasseranwendungen“ ein und gründet 1893 einen der ersten Kneipp-Vereine überhaupt.

Gesundheit für Ludwigshafen

Als erster Kneipp-Verein gilt der 1890 vom Verleger Ludwig Auer ins Leben gerufene von Donauwörth, der ab 1890 die heute noch monatlich erscheinenden Kneippblätter (heute Kneipp-Journal des Kneipp-Bundes) veröffentlicht. Der Besuch des berühmten Namensgebers 1896 in der Südpfalz ist dann so etwas wie eine höhere Weihe.

Aber nicht nur Bergzabern beruft sich auf den „Wasserdoktor“ in Person, auch zu Speyer hat er eine persönliche Beziehung. Domkapitular Heinrich Platz ist ein enger Vertrauter von Sebastian Kneipp, und so ist es nur natürlich, dass der Vortragsreisende nach Bergzabern im Oktober 1896 auch die damalige Kreishauptstadt besucht. 800 Personen, so berichtet die Chronik des nur zehn Tage später gegründeten Kneipp-Vereins von Speyer, lauschen seinem Vortrag im Café Schwesinger am Postplatz. Er spricht über Wasseranwendungen, Nervosität, Verweichlichung, Genuss von Bier und Kaffee, Schnüren der Damen und Bleichsucht – und reist anschließend mit dem Zug nach Ludwigshafen weiter.

Dort, wo sich mehr und früher als andernorts in der Pfalz die Folgen der Industrialisierung beobachten lassen, gibt es schon, was in Speyer erst noch gegründet wird: einen Kneipp-Verein. Entstanden nur wenig später als der in Bergzabern, nachdem einige Ludwigshafener Honoratioren 1893 Vorträge von Kneipp in Mannheim und Heidelberg besucht haben. Der „General-Anzeiger Ludwigshafen a.Rh.“ berichtet am 18. Januar 1894 von der Vereinsgründung im Gartensaal des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Gesellschaftshauses in der Bismarckstraße.

Baschti, der Spätberufene

Über die ersten 40 Jahre des Vereins ist wenig bekannt, da auch seine Chronik in den Trümmern verschwand. Vergleichsweise jung sind da die Kneipp-Vereine von Edenkoben (1951) und Dahn (1981), mal mehr, mal weniger aktiv, aber mit lesenswerten Zitate-Sammlungen auf ihren Internet-Seiten.

Und natürlich mit der Lebensgeschichte des als Sohn des Landwebers Xaver Kneipp und seiner Frau Rosina in Stephansried, nicht weit entfernt von der mächtigen barocken Benediktinerabtei Ottobeuren, am 17. Mai 1821 geborenen Sebastian Anton Kneipp. Zu arm ist die Familie, um dem Kind, das Pfarrer werden will, eine Schulausbildung zu ermöglichen. Der „Baschti“ verdingt sich als Knecht in Grönenbach und trifft dort auf den evangelisch-reformierten Ortspfarrer und Botaniker Christoph Ludwig Köberlin, der ihn in die Pflanzenheilkunde einführt. Ein weitläufiger Verwandter unterrichtet ihn in Latein, 1844 wird er ins Gymnasium von Dillingen aufgenommen, 1848 beginnt er sein Theologiestudium.

Kneipp für die Kleinen

Eine Tuberkuloseerkrankung bekämpft und besiegt er mit Bädern in der eiskalten Donau und anderen Wasseranwendungen, angeregt durch die Lektüre diverser einschlägiger Werke wie Johann Siegemund Hahns „Unterricht von Krafft und Würkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen“ (1833) und erfährt von den Wasserkuren des Naturheilers Vincenz Prießnitz aus Gräfenberg. Dass die Beschreibung seiner eigenen „Wasser-Kur“ eine Überarbeitung eines Buches über die Verfahren von Prießnitz ist, vergisst Kneipp dabei zu erwähnen.

Als es 1899 bekannt wird, ist er bereits zwei Jahre tot, und es schmälert keineswegs seine Verdienste. Er hat alles, was ihm für ein gesundes – und gottgefälliges – Leben notwendig erschien, zusammengeführt: Zu seinem eigenen Modell mit den fünf Säulen Wasser, Heilkräuter, Bewegung, Ernährung und Lebensordnung, was so viel meint wie innere Ausgeglichenheit und Balance. Klingt alles sehr modern und hat so gar nichts vom Bild vornehmlich älterer Herrschaften, die mit hochgekrempelten Hosen im kalten Wasser waten. Wie viel Spaß das machen kann, wissen nämlich auch die ganz Kleinen, die Kneipp-Kindergärten besuchen und gewissermaßen offiziell planschen dürfen. Auch hier war Bergzabern 2007 Vorreiter. Und natürlich gehört neben dem nassen Vergnügen noch viel mehr zu einem zertifizierten Kneipp-Kindergarten. So wie sich sein Namensgeber nicht aufs Wassertreten reduzieren lässt.