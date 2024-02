Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das ist doch Sandra Hüller! In einem Video. Aber macht Boris Eldagsen nicht Fotos? Mit künstlicher Intelligenz? Im Vorjahr wurde der Pirmasenser Fotokünstler weltbekannt, weil er einen wichtigen Fotografie-Preis ablehnte, den er für ein KI-generiertes Werk bekam. Seither gilt er als Mahner in Sachen KI. In seiner Heimatstadt zeigt der Wahlberliner nun vieles, was man nicht erwartet.

Boris Eldagsens gezeichnetes Selbstporträt von 1991, entstanden in Pirmasens, zeigt ihn, den Kopf in die Hand gestützt, mit großen Augen und einem seltsamen Blick, der in die Ferne