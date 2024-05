Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn am 14. Mai das 77. Filmfestival von Cannes beginnt, läuft zwar kein deutscher Film im Wettbewerb, aber Franz Rogowski spielt in „Bird“ von Andrea Arnold mit und Diane Kruger in „The Shrouds“ von David Cronenberg. Beide können Darstellerpreise bekommen. Der Festivalschwepunkt aber liegt anderswo.

Seit 40 Jahren schon will Francis Ford Coppola (85), fünffacher Oscar-Gewinner, „Megalopolis“ drehen. Immer wieder stand das Projekt vor dem Aus – jetzt ist der Film