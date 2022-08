Am Samstag feiert der „Manga-Tag“ in Deutschland und Österreich Premiere. Nach dem Vorbild des „Gratis-Comic-Tags“, der in diesem Mai bereits zum zwölften Mal über die Bühne ging, können sich Leserinnen und Leser in teilnehmenden Geschäften mit kostenlosen Sonderausgaben eindecken – in diesem Fall mit 25 verschiedenen japanischen Manga. Acht Verlage haben insgesamt 380.000 Hefte eigens gedruckt. Mehr als 720 Buchhandlungen und Comicläden haben sich nach Angaben der Initiatoren angemeldet. Pfalzweit beteiligen sich etwa ein Dutzend Händler, darunter große Ketten genauso wie kleinere Läden.

Mancherorts gibt es dazu ein breit gefächertes Angebot an Aktionen wie Wettbewerbe und Infoveranstaltungen rund um das Thema Manga. Einige der teilnehmenden Verlage stellen zudem noch gesondert Werbemittel wie Buttons, Mini-Shikishis und vieles mehr exklusiv zu diesem Tag zur Verfügung. Ziel sei es, mit der Unterstützung des stationären Handels die „Strahlkraft des Mediums Manga“ weiter zu erhöhen und dessen derzeit „nahezu ungebremstes Wachstum“ noch weiter voranzutreiben.

Weitere Infos zu den Büchern und den teilnehmenden Shops finden Sie hier.