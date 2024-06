Am vergangenen Wochenende fand am Nürburgring in der Eifel das dreitägige Rockfestival Rock am Ring statt. Strahlendes Wetter, 80 000 Fans, ein gelungenes Konzertwochenende.

Ungewöhnlich viele Journalisten, Fotografen und Kamerateams hatten sich am Samstagnachmittag vor einer der Nebenbühnen versammelt. Sie warteten auf den Auftritt der US-Band Dogstar. Und eigentlich