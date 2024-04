Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Plötzlich alt, war das abzusehen? Wer 60 wird, wie sehr viele in diesem Jahr, steht nicht nur medizinisch betrachtet an einem Kipppunkt. Zu feiern ? Nur Abschiede, oder? Die Haare, die Muskeln, die Zellen. Die Laune ist auch nicht gut. Was hilft wieder auf ?

Vor kurzem bin ich also, ähm - (…) geworden. Ja, 60 halt, hahaha, nicht lustig – so, wie die „meisten“ 2024. Die rund 1,3 Millionen Menschen, die 1964 in Deutschland geboren wurden,