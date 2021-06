Liebe Leserinnen, liebe Leser, an dieser Stelle erwarten Sie unsere Satire. Aber die fällt heute aus. Uns war in dieser Woche nicht zum Lachen zumute. Kardinal Marx ist zurückgetreten, dabei war das noch einer der Vernünftigen im Chaos-Klub. In Hongkong müssen Demokraten heimlich an das Massaker von 1989 erinnern. Alexej Nawalny feierte seinen 45. Geburtstag im Straflager, herzlichen Glückwunsch auch. Ach ja, im Fernsehen von Belarus hat Boris Protassewitsch den Machthaber Lukaschenko bewundert, man weiß nicht, was die im Gefängnis mit ihm angestellt haben. Die Woche war nicht lustig. Sorry. gau ürzel_Glosse>