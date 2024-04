Mein Kumbel Fred un es Plänzel.

„Ähm, dankschää, Fred, awwer ich hab doch gar känn Geburtsdaach.“

De Fred vor meine Dier mit emme Blumetopp samt Plänzel unnerm Arm isch ach fer mich als sein beschte Kumbel en eher uugewehnliche Aablick.

„Pscht! Loss mich schnell rei“, saacht er un guckt debei rechts un links iwwer die Schulter. „Des isch kä G’schenk, des isch unser großi G’schäftsidee.“ Er huscht in de Flur.

„Jo, alla, Fred“, saach ich un mach die Dier zu. „Des isch doch nit am End ...“

„Doch, des isch“, saacht de Fred un guckt sich jetzt im Haus in alle Richtunge um. So, als wär des, was er in de Hand hot, immer noch illegal. „Du hoscht doch en Haufe Platz in deim Hobbykeller. Un schaffe duuscht du dort unne eh nix. Des isch also definitiv de beschte Standort fer unser erschdi Plantaasch ...“

„In meim Keller?“, frooch ich. „Un wann der Geruch uff mein Wei abfärbt?“

„Mach dich nit lächerlich!“, saacht de Fred.

„Die Stromrechnung fer die viele Lampe geht uff mich. Un ich habb die ganz Ärwett. So kenn ich dich, Fred.“

„Ich hab fers Startkapital g’sorcht“, saacht de Fred un wedelt middem Blumetopp. „Määnscht du velleicht, so ebbes fallt vum Himmel? So ebbes kriegscht du nit im Baumarkt! Un ach nit fer Kläägeld, des kann ich dir saache!“

„Servus, Fred, wie geht’s, wie steht’s?“, ruft mei Mitbewohnerin. Sie steht uff äämol in de Wohnzimmerdier. Sie hot die Klingel scheinbar ach g’heert. Des macht se blooß, wann se ebbes uff känn Fall mitgrieche soll. Sie sieht de Topp un es Plänzel. „Ou!“, saacht se. Dann gebt se uns es universelle Zeiche vun allergreeschder Aaerkennung: Sie schiebt die Unnerlipp vor, bloost die Backe uff un nickt.

„Jop“, saacht de Fred un strahlt ganz stolz.

„Jop“, saach ich un strahl halt emol mit.

„En japanische Zwerchahorn“, saacht mei Mitbewohnerin. „Reschbeggt, wer dir denn aagedreht hot.“

Es hot jemand scheinbar schunn e viel besseri G’schäftsidee g’hatt. Ich mään jo blooß.

