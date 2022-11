Aufgaben zur Bewegung

Spiel: Haltet die Seiten frei

Es gibt zwei Gruppen. Jede Gruppe hat eine Zeitung desselben Tages. Die Kinder knüllen nun aus jeder Zeitungsseite einen Zeitungsball. Jetzt wird der Raum in zwei Hälften geteilt: Jede Gruppe bewirft nun die andere mit den Zeitungsbällen. Ziel ist, dass jede Gruppe versucht, die eigene Seite von Zeitungsbällen freizuhalten.



Spiel: Zielwerfen in die Tonne

Nach dem Spiel „Haltet die Seiten frei“ dürfte der Gruppenraum aussehen wie bei Hempels unterm Sofa.

Schließen Sie einfach das nächste Spiel an:

Stellen Sie zwei Papierkörbe hin und definieren Sie ein Wurfabstand. Die Kinder jeder Gruppe stellen sich nun hintereinander auf und werfen nacheinander die Zeitungsbälle in den Korb. Welche Gruppe kann am besten zielen?

Spiel: Zeitungsinseln:

Verteilen Sie Zeitungsseiten auf dem Boden. Ziel ist, dass die Kinder von Seite zu Seite gelangen, ohne dabei die Zwischenräume zu berühren.

Das Spiel kann variiert werden: So können die Kinder auch auf einem Bein oder krabbelnd zur nächsten Seite gelangen.

Das Spiel klappt auch umgekehrt: Diesmal bewegen sich die Kinder in den Zwischenräumen und dürfen die Zeitungen nicht berühren.

Spiel: Wie viele Kinder passen auf eine aufgeklappte Zeitungsseite?

Legen Sie dann eine Zeitungsseite auf den Boden und Bilden zwei Gruppen: Welche Gruppe schafft es, die meisten Kinder auf eine auseinandergefaltete Seite zu stellen? Nun wird die Seite nun immer kleiner gefaltet. Welche Gruppe schafft es, die meisten Kinder auf die gefaltete Zeitung zu stellen?

Zeitungstanz:

Dieses Spiel kann gut im Stuhlkreis gespielt werden. Jedes Kind sucht sich einen Partner. Jedes Paar legt eine aufgeklappte Zeitungsseite auf den Boden. Entweder Sie starten Musik oder die Kinder singen ein Lied. Das Paar oder die Paare in der Mitte tanzen auf der Zeitungsseite. Wenn die Musik stoppt, wird die Seite einmal gefaltet und der Tanz geht weiter. Welches Paar hält es am längsten durch, auf einer ganz klein gefalteten Zeitungsseite zu tanzen?