Basteln und Experimente mit der Zeitung



Zeitungsschüssel aus Pappmaschee

Das brauchen Sie: Alte Schüsseln, Kleister, Zeitungen

So geht's: Die Kinder zerreißen die Zeitung in viele kleine Schnipsel, die sie in einen Behälter füllen. Rühren Sie nun Kleister an. Die Schüssel wird umgedreht auf den Tisch gestellt und dann geht es los. Die erste Schnipselschicht tauchen die Kinder am besten in Wasser auf in Wasser und kleben sie auf die Schüssel. Bei den nächsten Schichten geht es mit Kleister weiter. Wenn alles getrocknet ist, lässt sich die Pappmaschee-Schüssel ganz leicht von der Plastikschüssel lösen und bemalen.



Laute und leise Raschelbox:

Für die laute Raschelbox reißen die Kinder Zeitungsseiten in Schnipsel und rollen daraus Kügelchen. Die Kügelchen füllen sie beispielsweise in eine kleine Schachtel.

Für die leise Raschelbox legen die Kinder einfach die Schnipsel in eine Box.



Zeitungspuschel

Die Kinder nehmen eine Zeitung und schneiden Streifen in das offene Ende. Anschließend rollen sie die ZEitung fest zusammen und wickeln Klebebund um das Ende, das nicht zerschnitten ist.

Jetzt ziehen sie die Streifen des zerschnittenen Endes auseinander und fertig ist der Zeitungspuschel.



Wie stabil ist Zeitungspapier?

Wie viel Gewicht hält eine Zeitungsseite aus? Wie viel Gewicht zwei oder mehr Seiten? Was passiert, wenn man eine Zeitungsseite mehrfach faltet? Die Kinder probieren es aus und legen verschiedene Gegenstände auf die Seite. Das können zum Beispiel Bauklötze oder Stifte sein. Anschließend fassen sie die Seite dann an allen vier Enden an und hebt sie hoch. Hält sie dem Gewicht stand oder reißt sie? Halten Sie die Ergebnisse in einer Tabelle fest.