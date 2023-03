Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Wochenenden musste der FK Pirmasens pausieren, nun beginnt die Oberliga-Aufstiegsrunde. Und das mit einem echten Kracher. Ex-Zweitligist TuS Koblenz, in der Nord-Gruppe mit Schott Mainz punktgleich vorn, gastiert am Samstag auf der Husterhöhe und bringt wohl etliche Fans mit.

Der FK Pirmasens tut einiges, um seine Anhänger am Samstag ins Framas-Stadion zu locken und so zu verhindern, dass das so ungemein wichtige Auftaktspiel in der Oberliga-Aufstiegsrunde gegen die TuS Koblenz