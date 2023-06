Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nord- und Südgruppe der Fußball-Oberliga haben am kommenden Wochenende ihren letzten Spieltag, dann geht es in die Auf- und Abstiegsrunde. Nicht jeder zeigt Interesse an der Regionalliga, in die der FK Pirmasens gerne zurückkehren würde.

Die Gruppenphase in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist fast beendet. Der FK Pirmasens hat in der Süd-Staffel noch ein Spiel am Sonntag, 5. März, bei der SV Elversberg