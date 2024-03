Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FKP erwartet am Samstag die TSG Pfeddersheim zum ersten Oberliga-Heimspiel nach der Winterpause. Es ist auch das erste Punktspiel mit Tobias Jänicke auf der Husterhöhe. Der langjährige Profifußballer, an der Ostsee groß geworden, will in der Pfalz seine zweite berufliche Karriere starten.

Es war der wohl spektakulärste Transfer im Winter 2023/24 in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Tobias Jänicke wechselte nach 14 Profijahren bei Hansa Rostock, Dynamo