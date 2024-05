naJe imrZ,em Knplima;u&at esd CF:K riW bahen nsu meenroov,ngm rehi zu nn.nwegei Das tha ctnih el,akgptp ewil wri uz ievle aihenecf leheFr mtehgac nhab,e ide sarefbtt odwern nsdi. tJtze nehab riw se aebr merim ohcn in red eneeing nH,ad iwr uhanbrec end eTfleu shdabel cinth an edi nadW nelma. irW neml;nuonk& goremn hsnco hrcud ,eins nwne u

llAe deri gnoeGeert lteeseiurrn sau vdieulendilin ,ernleFh ied rwi ztzutel nicth hrem gheamct a.ntteh eHuet snid rwi hezctur ftsabret roewn.d Der ergGen ath se gtu at,hgcme riw abhne eeridvhtocnh rln.reeov ttezJ uumnses;l&m wir usn am ztenlet pgSileta fau emd tgnezbBree tim neeim Sige hvie.ecdesrbna saD habne ied nasF eveirdtn nud d;a&rfulum wenred iwr salel utn. Das eSlpi nov eWhne eWisdbnae am tSnonga ni rgsinhwuceaB eerwdn riw snu mi iTu&m;aenolrbrur enahnes.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via GlomexSport.

Noch mehr FCK-Artikel gibt es hier:

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter!