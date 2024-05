Der 1. FC Kaiserslautern steht erstmals seit 2003 wieder im DFB-Pokalfinale. Stefan Kuntz durfte den Pokal 1990 im FCK-Trikot in den Berliner Himmel stemmen. Im Interview spricht er über die Erfolge Anfang der 1990er Jahre und über die Siegchancen des FCK im Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen.

Wie feiert man am besten einen Pokalsieg?

Den Pokalsieg feiert man am besten, indem man vorher den Klassenhalt feiert. Das hat ja geklappt. Und nach einem Pokalsieg, da bin ich mit zu 1000 Prozent sicher, weil es damals bei uns so auch war, musst du niemandem sagen, wie er feiern soll. Und das beherrschen alle FCK-Fans und, soweit ich es weiß, auch alle Spieler und Mitarbeiter sehr gut. Bei den Mitarbeitern, da bin ich mir ganz sicher.

Am Ziel: Kapitän Stefan Kuntz hält 1990 den DFB-Pokal in die Höhe. Rechts: Franco Foda und Demir Hotic (von links). Foto: imago images/Norbert Schmidt

Welche Feier war denn heftiger, Pokalsieg 1990 oder Meisterschaft 1991?

Ich glaube, heftiger war sogar der Pokal, weil das der erste Titel war. Wir haben in Köln die Meisterschaft klargemacht, dann sind wir erst mit dem Boot nach Koblenz. Das hat lange gedauert, aber wir waren unter uns, das war schon gut. Aber man hat natürlich irgendwann ausgefeiert, weil du ja das ganze Jahr schon miteinander zu tun hast.

Wir sind am nächsten Tag mit dem Bus von Koblenz nach Kaiserslautern gefahren. Elmar Hörig vom SWF (heute SWR, Anm. d. Red.) war live auf dem Rathausplatz in Kaiserslautern. Wir haben den Busfahrer bedrängt, dass er endlich schneller fahren soll. Wir wollten unbedingt zu den Fans, wir wollten unbedingt feiern.

Von der Fete an sich, glaube ich, war Berlin eine Idee besser. Wenn ich mich so an die Geschichten erinnere, die mir jetzt gerade einfallen.

Vor allem nach der Meisterfeier gab es ja mit Fritz Walter einen besonderen Moment...

Ja,