Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drittligist 1. FC Kaiserslautern bereitet dem Spitzenreiter Dynamo Dresden enorme Schwierigkeiten. Die mutigen Roten Teufel führen zweimal und können nicht nachlegen. So gewinnen die effizienteren Gastgeber 4:3 (2:1).

Wintereinbruch in Sachsen. Heftiger Schneefall am Vormittag. Querstehende Lastwagen auf den Autobahnen rund um Dresden. Auch der Rasen im schmucken Rudolf-Harbig-Stadion war noch am Samstagmorgen von einer