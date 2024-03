Die Roten Teufel spielen gut, verlieren aber. Gegner Fortuna Düsseldorf ist in der zweiten Halbzeit zu gut und entführt drei Punkte aus der Pfalz.

Die Voraussetzungen vor dem Kick am Karsamstag hätten aus Sicht des FCK deutlich besser sein können. Mit Julian Krahl (Handgelenksverletzung) und Ragnar Ache (Oberschenkelblessur) fehlten schließlich zwei wichtige Spieler. Der Torhüter und der Stürmer zählten im Verlauf der Spielzeit zu den wenigen positiven Konstanten bei den Roten Teufeln. Für Krahl gab Robin Himmelmann sein Debüt im FCK-Tor, anstelle von Ache kehrte Marlon Ritter, der beim 1:1 in Hannover gelbgesperrt gefehlt hatte, in die Startformation zurück.

Kein Ache, keine Siege

Wenn die Lauterer gegen die starken Düsseldorfer gewinnen wollten, mussten sie eine böse Serie beenden. Bislang war es dem FCK im Saisonverlauf nicht gelungen, eine Partie in der Zweiten Liga zu gewinnen, wenn Ache nicht auf dem Platz stand. Der Toptorjäger der Lauterer hatte sich im Hinspiel in Düsseldorf eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, was einen wochenlangen Ausfall zur Folge hatte. Die Lauterer gerieten ohne Ache in die Krise, so dass sie sich mitten im Kampf gegen den Abstieg befanden, als die Fortuna zum Rückspiel in die Pfalz reiste.

Vor 46.210 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion agierte die Mannschaft von Friedhelm Funkel trotz des Fehlens zweier Säulen in der ersten Halbzeit eher wie eine Spitzenmannschaft denn wie ein Kellerkind. Sowohl der FCK als auch die Düsseldorfer zogen sich ohne den Ball an die eigene Mittellinie zurück und machten es dem Gegner schwer, Lücken im Defensivverbund zu finden. Während die Fortunen bei dem Versuch scheiterten, Torchancen zu kreieren, fanden die Lauterer immer wieder Räume.

Ritter besorgt die verdiente Führung

Filip Kaloc (4.), Jan Elvedi (20.) und Marlon Ritter (24.) besaßen gute Chancen, den Betzenberg in Wallung zu bringen, doch erst Ritter bei seinem zweiten Versuch sorgte für eine Eruption auf dem Berg. Der offensive Mittelfeldspieler veredelte mit einem Direktschuss eine feine Kombination über Hanslik, Tymoteusz Puchacz und Kenny Prince Redondo zum 1:0 (26.). Die gute Vorstellung der Funkel-Schützlinge zeigte sich auf der Anzeigetafel, woran sich bis zur Pause nichts mehr änderte. Die Düsseldorfer wurden nach dem Rückstand feldüberlegen, kamen aber zu keinem nennenswerten Torabschluss.

Das änderte sich erst in der 58. Minute, als Felix Klaus aus etwa zwölf Metern zum Abschluss kam, aber über das Tor des FCK schoss. Die Düsseldorfer hatten mit Beginn der zweiten Halbzeit mehr riskiert und kamen deshalb gefährlicher in Richtung des Strafraums der Lauterer. Gleichzeitig ergaben sich daraus Konterchancen für den FCK, so dass die Zuschauer nicht mehr nur eine gutklassige, sondern in Teilen eine rasante Zweitligapartie sahen.

Doppelschlag bringt die Wende

Eine, in der die Fortuna das Momentum auf ihre Seite zog. Gerade erst hatten die Roten Teufel durch Jean Zimmer die große Chance auf das 2:0 ausgelassen – sein Kopfball strich knapp neben dem Tor vorbei –, kamen die Düsseldorfer zum 1:1. Christos Tzolis verwertete einen Querpass von Felix Klaus aus kurzer Distanz zum Ausgleich (74.). Nur zwei Minuten später lagen die Westdeutschen vorne, als Shinta Appelkamp freistehend zum 2:1 einschießen konnte (76.) . Der FCK wollte sich gerade zur Schlussoffensive aufraffen, als Tzolis nach einem feinen Zuspiel von Yannik Engelhardt Himmelmann umkurvte und zum 3:1 traf (83.).

Die böse Ohne-Ache-sieglos-Serie hielt an und macht wenig Hoffnung vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am kommenden Dienstag beim 1. FC Saarbrücken. Beim Drittligisten wird der Stürmer noch nicht wieder mitspielen können.