Donnerstagnachmittag fliegt der FCK-Tross in die Hauptstadt, Samstagabend steigt das Pokalendspiel. Was aber passiert davor und danach?

Der Tross des 1. FC Kaiserslautern startet am Donnerstag seine Pokalmission in Berlin. Bis zum Anpfiff des Endspiels gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend ist der Ablauf so gut es im Vorfeld möglich ist durchgeplant. Nicht nur im Olympiastadion wird viel passieren, auch auf dem FCK-Fanfest in Berlin auf dem Breitscheidplatz ist viel Programm geboten. Zudem bietet die Stadt Kaiserslautern neben einem Public Viewing am Samstag einen Tag später einen Empfang für das Team auf dem Stiftsplatz an.

Hier ist eine Übersicht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Donnerstagnachmittag: Vom Flughafen in Zweibrücken macht sich die Mannschaft des FCK mit einem Charterflugzeug auf den Weg in die Bundeshauptstadt.

Freitagvormittag: Nach dem gemeinsamen Frühstück gibt es die Möglichkeit für die Spieler, individuell zu trainieren oder sich anders auf das nahende Pokalfinale einzustimmen.

Freitag, 16.45 Uhr: Der FCK absolviert auf dem Rasen im Olympiastadion das offizielle Abschlusstraining vor dem Endspiel.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.