Der 1. FC Kaiserslautern spielt in dieser Saison zum dritten Mal im Berliner Olympiastadion. Die Arena ist Austragungsort des DFB-Pokalfinals. Aber erst seit einem gewissen Jahr.

Das deutsche Pokalfinale wird seit 1985 im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Zuvor fand es in verschiedenen Stadien statt. Das Olympiastadion wurde gezielt auserwählt vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). 1988 stieg in Deutschland die Europameisterschaft. Es wurde aber von den Organisatoren schon in der Bewerbung darauf verzichtet, Berlin als einen Austragungsstandort zu wählen – wegen des Kalten Krieges. Deshalb wurden den West-Berlinern sozusagen als Ersatz fünf DFB-Pokal-Endspiele als Ausgleich zugesichert. Aus den fünf Finals wurde ein Dauerbrenner. Das Olympiastadion ist nun quasi das deutsche Wembley. Im alten Wembley-Stadion in London fanden von 1923 bis 2000 die englischen Pokalfinals statt. Seit 2007 sind sie nun im neuen Wembley-Stadion.

Rund 35.000 Euro wert ist der DFB-Pokal. Foto: Tom Weller/dpa

Der DFB-Pokalsieger bekommt in Berlin die sogenannte DFB-Vereinspokal-Trophäe überreicht. Der Pokal ist fast sechs Kilogramm schwer und wird in dieser Form seit 1965 an den Sieger übergeben. Zuvor bekamen die Pokalgewinner den Tschammer-Pokal. 1991 wurde bei der neuen Trophäe der Pokalsockel vergrößert, weil dort die Vereinsnamen der Sieger eingraviert werden. Bis 2030 können dort die Sieger verewigt werden. Wilhelm Nagel, ein Kölner Goldschmied, schuf den DFB-Pokal. 210 Gramm Feingold, zwölf Turmalinen, zwölf Bergkristalle, 18 Nephriten sowie ein in Jade gestanztes DFB-Emblem lassen den materiellen Wert auf etwa 35.000 Euro taxieren.

Der DFB-Pokal musste auch schon mal repariert werden. 2002 ließ ihn Rudi Assauer nach dem Schalker Sieg gegen Bayer Leverkusen von einem Lastwagen bei der Stadtrundfahrt fallen. Schaden: 34.000 Euro.