Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Axel Roos kommt mit 15 zum FCK, wird mit 19 Profi und mit dem Klub 1990 und 1996 Pokalsieger sowie 1991 und 1998 deutscher Meister. Doch ausgerechnet im Finale der Meistersaison schlägt das Schicksal zu. Dann wäre da noch die Sache mit dem Meisterfoto 1998 und ein unwürdiger Abschied.

Axel Roos, der Titelhamster, am 19. August 1964 in Rodalben geboren, steht für Vereinstreue. In seiner Jugend haben ihn als Trainer sein Vater Ludwig, Rechtsaußen in der großen Zeit des