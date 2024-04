Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist eine gute Nachricht in schwierigen Zeiten beim 1. FC Kaiserslautern. Julian Krahl trainiert seit dieser Woche wieder mit der Mannschaft. Ob der Torwart am Samstag gegen Wehen Wiesbaden in der Startelf steht, ließ sich Trainer Friedhelm Funkel nicht entlocken.

In Niederlagen wird meistens ein Schuldiger gesucht. Der 1. FC Kaiserslautern