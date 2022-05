Lesen! - Begleitmaterial

Schule: Für Grundschulen und weiterführende Schulen gibt es praxisnahes Begleitmaterial, das sich nach den Lehrplänen von Rheinland-Pfalz richtet und auf der Zeitung DIE RHEINPFALZ basiert. Lehrkräfte können binnen-differenziert und fächerübergreifend mit den Übungen arbeiten.

Kindergarten: Jede Übung beginnt mit einer Nils-Nager-Geschichte zum Vorlesen. Das, was Nils und seine Geschwister mit der Zeitung erleben, können die Kinder ganz leicht nachmachen. Auch für Hortkinder gibt es Übungen, in denen sie den Umgang mit Buchstaben lernen. Alle Materialien erstellt der Verlag in Zusammenarbeit mit Lehrern und Erziehern aus der Pfalz.

Zugriff auf das Material: Sie können das Material hier kostenlos herunterladen: