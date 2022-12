Die CDU im Land hot sich, wie’s aussieht, iwwer Johre in ihr eicheni Dasch geloche.

Mit ziemlich genau emme äänziche Argument hot sich die CDU in Rheinland-Palz, die seit iwwer 31 Johr hochverdient in de Obbesition isch, in de letzschte gut zeh Johr Mut eigered’t fer die Zukunft: Dass nooch so viele Johre voll mit Querele un Intriiche un gecheseidichem Knibbel-zwische-die Bää-Schmeiße die Julia Klöckner un de Christian Baldauf defor g’sorcht hetten, dass bei de Chrischtdemokrate im Land widder allminanner an emme Strang ziehen. Kurz vor Weihnachte 2022 zeicht sich, dass sogar die Behauptung blooß Schall un Raach gewest isch. Un dass der Strang, wann’s ihn werklich gewwe hot, inzwische gerisse isch.

De Baldauf schmeißt seine Baddei quasi iwwer Nacht de Fraktionsvorsitz im Landdaach vor die Fieß, weil offensichtlich so ebbes wie en Putsch geche ihn im Gang gewest isch. Soll hääße: En g’stannene Landesbollidigger sieht känn annere Wääch, als im Zorn en Schlussstrich zu ziehe. E schlechteres Bild kann e Volksbaddei gar nimmi abgewwe – un des in enre Zeit, wu die anner Volksbaddei, die SPD im Land, so aagreifbar isch wie noch nie – uufähich zu emme ehrliche un klare Wort zu de Verantwortung vun de Landesregierung rund um die Flutkataschtroof an de Ahr.

Vermutlich werd naddierlich genau des de Grund sei, dass en gute Dääl vun de CDU-ler im Land sauer isch uff de Baldauf: Dass er als erschter Mann vun de Obbesition nit emol geche e SPD en Stich macht, die vor lauter Wahlgewinnerei charakterlich ausg’schwemmt isch. Un naddierlich isch es absolut legitim zu frooche, wie’s bei de CDU in Rheinland-Palz um die Fraue steht, um de vielversprechende Polit-Noochwuchs, um e Profil, des wenigschdens im Aasatz Regierungsfähichkeit dokumentiert. Awwer en Putsch un Intriiche un e Bettel-Hieschmeiße kurz vor Weihnachte zeichen am End doch blooß äns: Die CDU isch emol widder ziemlich genauso weit wie 1988, wu de Putsch geche de CDU-Minischderbrässident Bernhard Vogel en neier Aafang het sei solle un sich als Aafang vum End erwiese hot. „Gott schütze Rheinland-Pfalz“, hot de Vogelbernhard, am Mondaach grad 90 Johr alt worre, sellemols g’saacht.

Die CDU werd sich noch gut draa entsinne. Odder, wammer’s genau betracht, velleicht ach nit. Ich mään jo blooß.

Der ganz normale Pfälzer Wahnsinn

