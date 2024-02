Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach drei Jahrzehnten in der Opposition fehlt es den Christdemokraten im Land an einer Perspektive. Darunter leidet auch die Demokratie. Will die Partei das ändern, muss sie in den eigenen Reihen mutig sein.

Die SPD stellt seit 33 Jahren den Ministerpräsidenten in Mainz. Auf Rudolf Scharping folgte Kurt Beck, nach ihm zog Malu Dreyer in die Staatskanzlei ein – und seither nicht mehr aus. In drei Jahrzehnten