Wer am Samstag die Titelkämpfe der diesjährigen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Kickboxen in der TSG-Sporthalle nicht verfolgte, versäumte einiges: Denn was sich dort abspielte, erinnerte mehr an ein Familienfest, bei dem Fairness, Disziplin und Anstand im Vordergrund standen.

Dennoch kam der Spitzensport in vielen Gewichts- und Altersklassen nicht zu kurz. Veranstalter dieser Titelkämpfe war der Landesverband „WAKO“ („World Association Of Kickboxing“)