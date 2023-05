Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer einen Schlaganfall erleidet, kann in Rheinland-Pfalz seit gut fünf Jahren flächendeckend täglich rund um die Uhr mit der Unterstützung von hochqualifizierten Ärzten rechnen, ganz egal, ob er in der Stadt oder auf dem Land wohnt. Per Video kann ein Schlaganfallspezialist in die zentrale Notaufnahme des erstversorgenden Krankenhauses zugeschaltet werden, in Einzelfällen sogar schon in den Rettungswagen.

Von Martin Morgenthaler und Johannes Treib

Ursache eines Schlaganfalls ist in 85 Prozent der Fälle ein Hirninfarkt, also eine plötzlich auftretende Durchblutungsstörung