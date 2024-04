Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zinnien sind prachtvolle Blumen mit großer Blühfreude, die selbst in der Vase die Köpfe schön hoch halten. Die Einjährigen bezaubern durch Farben und Formen. Frost ist der größte Feind der bunten Mexikanerinnen. Wie sie am besten gedeihen.

Einjährige Blühpflanzen verweilen nicht allzu lange in unseren Gärten oder in Töpfen auf dem Balkon. Und doch ziehen sie uns mit einer unglaublichen Vielfalt in ihren