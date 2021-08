Im Internet können wir über fast alles abstimmen: über unseren Wunsch-„Tatort“, die Abschaffung der Zeitumstellung oder darüber, was vom Bau von Windrädern im Pfälzerwald zu halten ist. Bei der Bundestagswahl müssen die Kreuzchen dagegen nach wie vor mit dem Stift gemacht werden. Warum eigentlich?

Was ist E-Voting?

Unter E-Voting versteht man eine Stimmabgabe auf elektronischem Weg. Früher war damit das Wählen per Wahlautomat im Wahllokal gemeint. Heute wird der Begriff überwiegend dann verwendet, wenn das Wählen über das Internet vom heimischen Computer, Tablet oder Smartphone aus gemeint ist. Manche sprechen auch von i-Voting oder Online-Wahlen.

Welche Länder nutzen E-Voting?

„Die Vorreiter bei Online-Wahlen sind sicherlich Estland und die Schweiz“, berichtet Melanie Volkamer, Professorin am Karlsruher Institut für Technologie. Auch Norwegen habe E-Voting schon genutzt. Ebenso Frankreich, das in der Vergangenheit bei bestimmten Wahlen seinen im Ausland lebenden Bürgern erlaubt hat, per Internet abzustimmen.

Und Deutschland?

Bei der Bundestagswahl 2021 wird es wieder nicht möglich sein, seine Stimme elektronisch zu übermitteln. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert, die in vielen Bereichen deutlich gemacht hat, wie die Digitalisierung unseren Alltag in kritischen Zeiten unterstützen kann. Für eine elektronische Bundestagswahl müssten einige Hürden genommen werden.

Welche Hürden sind das?

Aus Sicht von Bundeswahlleiter Georg Thiel sprechen gewichtige rechtliche und technische Gründe dagegen, die Bundestagswahl als Online-Wahl durchzuführen. So müsse garantiert sein, dass die Wahl vor Cyberangriffen geschützt ist. Außerdem müsse die Wahl geheim und frei erfolgen. Des Weiteren mahnt das Bundesverfassungsgericht die „Öffentlichkeit“ der Wahl an. So heißt es in einem Urteil aus dem Jahr 2009: „Beim Einsatz elektronischer Wahlgeräte müssen die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung vom Bürger zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnis überprüft werden können.“

Laut Thiel sind derzeit aber keine Lösungen bekannt, die diese Anforderungen erfüllen: „Der Wähler könnte nach aktuellem technischen Stand lediglich erkennen, dass er für einen bestimmten Wahlvorschlag gestimmt hat. Die weitere Datenverarbeitung kann er selbst nicht nachvollziehen.“

Und bei der Briefwahl gibt es diese Bedenken nicht?

Auch bei der Briefwahl ist nicht garantiert, dass uns bei der Abstimmung niemand über die Schulter schaut und unsere Wahl beeinflusst. Ebenso können wir nicht überprüfen, dass unsere Stimme nicht nachträglich verändert wird. Dennoch hat das Bundesverfassungsgericht in den Jahren 1967 und 1981 entschieden, dass die Briefwahl verfassungskonform ist. Beide Entscheidungen wurden damit begründet, dass die Gefährdung des Wahlgeheimnisses und die mangelnde Kontrolle durch die Öffentlichkeit durch eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung aufgewogen werden. Beim E-Voting sieht man diesen Vorteil bislang offenbar nicht.

Wie funktioniert E-Voting in anderen Ländern?

Beispiel Estland: Im nördlichsten der drei baltischen Staaten können die Bürger das Parlament schon seit 2007 per Internet-Abstimmung wählen. Hierzu gehen sie auf die Internetseite der Wahlkommission und identifizieren sich dort mit ihrem Personalausweis, der – wie in Deutschland – über elektronische Funktionen verfügt. Anschließend können sie eine Software mit dem Stimmzettel installieren und diesen durch Eingabe eines PIN-Codes an die elektronische Wahlurne schicken. Danach können sie prüfen, ob ihre Stimme auch dort gelandet ist, und diese bis zum Wahltag beliebig oft verändern. Bei der Parlamentswahl 2019 wurden rund 44 Prozent der Stimmen via Internet abgegeben.

„Das estnische System basiert auf dem Zwei-Umschlag-System“, erläutert Robert Krimmer, Professor für E-Governance an der Technischen Universität Tallinn. „Man kann sich das vorstellen wie bei der Briefwahl: In einem Umschlag ist die Wahlberechtigung, im zweiten der Stimmzettel.“ Dieser werde verschlüsselt an die Wahlkommission übermittelt und anonymisiert. Krimmer ist überzeugt: Die Wahlen sind nur mit einem immensen Rechenaufwand manipulierbar. „Alle Computer dieser Welt würden mehrere Jahre brauchen, um einen einzigen Wahlzettel zu entschlüsseln.“

Ließe sich das estnische System auf Deutschland übertragen?

„Das ist irrsinnig komplex“, gibt Robert Krimmer zu bedenken. Dafür müsse man zunächst ein entsprechendes Ökosystem aufbauen, was in einem föderalen Staat wie Deutschland eine riesige Herausforderung sei. Als Dreh- und Angelpunkt sieht er den digitalen Personalausweis, der in Deutschland aber bislang kaum genutzt wird. Melanie Volkamer merkt an, dass wegen der geringen Verbreitung des digitalen Personalausweises in Deutschland hierzulande die Zugangsdaten zum E-Voting analog zur Briefwahl per Post verschickt werden müssten. Zwar könnten die Briefe dann abgefangen werden. Ob das allerdings eine größere Gefahr darstellt, als die Möglichkeit Briefwahlunterlagen abzufangen, müsste dann diskutiert werden.

Wenn das so kompliziert ist, brauchen wir dann E-Voting überhaupt?

Einige Experten argumentieren, dass sich mit E-Voting die Wahlbeteiligung steigern ließe. Die Annahme: Wählen mit einem Klick ist schnell erledigt; und je einfacher der Wahlvorgang ist, desto mehr Menschen beteiligen sich an einer Wahl. Diese Annahme ist jedoch umstritten. Zwar hat die Wahlbeteiligung in Estland seit Einführung des E-Votings leicht zugenommen. Ob das aber wirklich am E-Voting liegt, lässt sich nicht sicher sagen.

In Pandemie-Zeiten kommt allerdings ein zweites Argument hinzu: War die Briefwahl ursprünglich als Ausnahme gedacht, hat die Abstimmung per Brief zuletzt enorm zugenommen. Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im vergangenen März haben 66 Prozent aller Wähler ihre Stimme auf diesem Weg abgegeben. Und auch für die Bundestagswahl wird ein neuer Rekordwert erwartet. Gleichzeitig ist die Briefwahl anfällig für Manipulationen. Melanie Volkamer glaubt, dass E-Voting hier im Vorteil ist: „Das elektronische System kann – und sollte – so gestalten sein, dass es möglich ist zu prüfen, dass meine Stimme unverändert abgegeben, gespeichert und gezählt wird.“ Außerdem werde Stimmenkauf unattraktiv, wenn man seine Stimme – wie in Estland – bis kurz vor der Wahl immer wieder ändern kann.

Und? Werden wir jemals E-Voting bei Bundestagswahlen haben?

Davon ist auszugehen. Allerdings seien bislang keine weiteren Initiativen ergriffen worden, teilt Bundeswahlleiter Thiel mit. Für Robert Krimmer hängt die Antwort davon ab, ob es gelingt, den digitalen Personalausweis in Deutschland attraktiver zu machen. Dass E-Voting schon bei der übernächsten Bundestagswahl im Jahr 2025 zum Einsatz kommt, hält er für unrealistisch.