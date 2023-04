Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die historische Vereinbarung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten wird ab sofort den Nahen Osten prägen. Wer die Gewinner und die Verlierer sind in dieser konfliktreichen Region.

„Das hat schon Camp-David-Qualitäten“, sagt Carlo Masala, Professor an der Bundeswehr-Universität in München. Er spielt an auf den Durchbruch bei der Annäherung von Ägypten