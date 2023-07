Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In keinem europäischen Land sitzen so viele Menschen in Haft wie in der Türkei. Die Anzahl der Gefangenen hat sich unter der Regierung Erdogan in den vergangenen 18 Jahren nahezu verfünffacht.

Eine vom Europarat veröffentlichte Statistik zeigt: In den 46 Mitgliedsstaaten der Organisation gab es im Januar 2022 fast 982.000 Strafgefangene. Nahezu ein Drittel davon, 303.945, entfielen auf