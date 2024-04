Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Auftakt des Energie-Südwest-Cups haben viele Kinder zum ersten Mal eine Startnummer. Nach dem Laufen schmeckt die Bratwurst. Bei den Erwachsenen hilft das Führungsfahrrad, den Durchblick zu behalten.

Zum Auftakt des 25. Energie-Südwest-Cups beim TV Landau gingen über 700 Teilnehmer am Sonntag in Kinder- und Hauptläufen an den Start. Schon bevor die Erwachsenen begannen, herrschte dichtes